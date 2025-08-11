Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Nach körperlicher Auseinandersetzung Widerstand geleistet

Ludwigsburg (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstag (09.08.2025) gegen 18:40 Uhr auf dem Elbenplatz in Böblingen. Zunächst gerieten zwei 57 und 50 Jahre alten Männer in einen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. In diesem Zusammenhang soll der 57-Jährige auch Getränkeflaschen und -Dosen in Richtung des 50-Jährigen geworfen haben. Nachdem die alarmierten Streifenwagenbesatzungen eingetroffen waren, versuchte der 57-Jährige zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung gelang es den Einsatzkräften, den 57-Jährigen zu Boden zu bringen und vorläufig festzunehmen. Gegen diese Maßnahme sperrte und widersetzte sich der Mann vehement, sodass bei den Einsatzmaßnahmen drei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Den Einsatzkräften gelang es letztlich, den Mann zu beruhigen, dass er nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnte. Er erhielt für die Dauer der Nacht einen Platzverweis für den Bereich rund um die Seen und Grünanlagen.

