Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad- und Autofahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (07.07.2025), gegen 8:40 Uhr stießen im Bereich der Kreuzung der Bruchwiesenstraße, Raschigstraße und Christian-Weiß-Straße eine 58-jährige Fahrradfahrerin mit einem 58-jährigen Autofahrer zusammen. Als der der Autofahrer von der Bruchwiesenstraße nach rechts in die Christian-Weiß-Straße abbiegen will, missachtete er den Vorrang der parallel fahrenden 58-Jährige und es kam zur Kollision. Die 58-Jährige stürzte auf den Boden und erlitt dadurch leichte Verletzungen. An Beide Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

