Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Büro - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Montagnacht (07.07.2025), vermutlich gegen 03:15 Uhr, versuchten Unbekannte in Büroräume in der Mörschgewanne einzubrechen. Ein Anwohner hatte Geräusche gehört und nach dem Rechten gesehen. Vermutlich störte er hierbei die Einbrecher. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro.

Können Sie Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

