POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots) - Uslar, (go), Bodenfelder Straße/K 449, Dienstag, der 01.04.2025, 14:30 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW (vermutlich schwarzer Mercedes) die K 449 in Fahrtrichtung Bodenfelde, als er aus ungeklärter Ursache die Mittellinie überfuhr und in den Gegenverkehr geriet. Eine 26- jährige PKW Fahrerin aus Dassel musste deshalb ausweichen. Es kam trotzdem zur Berührung der beiden Fahrzeuge, wobei der linke Außenspiegel des PKW der ...

