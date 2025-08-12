PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Markgröningen: Schussabgabe in der Wilhelm-Haas-Straße führt zu Polizeieinsatz

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Personen alarmierten am Montagabend (11.08.2025) gegen 22.00 Uhr die Polizei, nachdem sie im Industriegebiet "Im Sträßle" in Markgröningen Schussgeräusche wahrgenommen hatten. Diese Mitteilungen führten zu einem größeren Polizeieinsatz rund um die Wilhelm-Haas-Straße. Gemäß den ersten polizeilichen Erkenntnissen sollen dort im Bereich einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge Schüsse abgegeben worden sein. Wer die Schüsse abgab und ob sie gezielt abgegeben wurden, bedarf weiterer Ermittlungen. Bislang sind der Polizei keine Verletzten bekannt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen versuchtem Totschlag übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

