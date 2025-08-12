Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Unbekannter geht auf Tankstellenmitarbeiter los

Ludwigsburg (ots)

Gegen einen noch unbekannten Mann führt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg seit Montagvormittag (11.08.2025) Ermittlungen wegen versuchten schweren räuberischen Diebstahls in einer Tankstelle in der Altdorfer Straße in Hildrizhausen. Der Unbekannte soll gegen 11:30 Uhr die Tankstelle betreten und mehrere Six-Packs mit Bierflaschen aus dem Kühlregal genommen haben. Als er den Verkaufsraum, ohne zu bezahlen, verlassen wollte, versuchte der 35-jährige Verkäufer ihn aufzuhalten. Im folgenden Gerangel habe der Unbekannte dem 35-Jährigen dann mehrfach mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Ohne die Beute, die bei der Auseinandersetzung auf den Boden fiel, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der 35-Jährige erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Tatverdächtigen dauern an.

