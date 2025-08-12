Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Beim Ausparken touchierte eine 62-jährige Porsche-Lenkerin am Sonntag (10.08.2025) gegen 21:25 Uhr in einem Parkhaus in der Mathildenstraße einen geparkten BMW und verursachte einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Nachdem die Verursacherin etwa 20 Minuten vergeblich auf die Rückkehr des Fahrers des beschädigten Fahrzeugs gewartet hatte, hinterließ sie am BMW eine Nachricht und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Als sie gegen 22:10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stand das beschädigte Fahrzeug nicht mehr am der Unfallstelle. Es ist lediglich bekannt, dass es sich beim beschädigten Fahrzeug um einen Kombi des Herstellers BMW in silberner Farbe gehandelt hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der Besitzer des beschädigten Fahrzeuges, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

