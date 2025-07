Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos im Fokus

Menden (ots)

Gestern Abend wurde zwischen 21.50-22 Uhr an der Feldstraße die Heckscheibe eines Ford Transit eingeschlagen. Der Fahrzeugnutzer bemerkte die Beschädigung und rief die Polizei, diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. An der Provinzialstraße waren Unbekannte zudem gestern zwischen 11 und 12 Uhr an einem Mercedes beschäftigt: sie hebelten die Fahrertür auf und entwendeten Radio, Bordcomputer und Lenkrad. Auch hier sucht die Polizei Zeugen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell