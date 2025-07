Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unüblicher "Fahndungserfolg" der Autobahnpolizei Dummerstorf

Landkreis Rostock/Speckmoor (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereilte die Einsatzkräfte der Autobahnpolizei in Dummerstorf ein zunächst eher ungewöhnlicher Anruf. Die 53-jährige Anruferin erklärte, dass sie ihren 35 Jahre alten Goldring vermisst. Laut eigenen Angaben hätte sie das Schmuckstück vermutlich während einer Pause auf dem Autobahnparkplatz Speckmoor abgelegt und dort vergessen. Ein in der Nähe des Parkplatzes befindliches Streifenteam nahm sich diesem nicht alltäglichen Vermisstenfall sofort an. Bereits kurze Zeit später konnten die beiden Beamten den gesuchten Ring finden und den "Fahndungserfolg" gegenüber der besorgten Eigentümerin vermelden. Die Greifswalderin wird sich nun nach eigenen Angaben schnellstmöglich um die Abholung des Rings kümmern, der bis dahin sicher bei den Beamten der Autobahnpolizei verwahrt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell