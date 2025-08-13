PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 20-Jähriger feuert Reizstoffpistole ab und verletzt Kontrahenten leicht

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg rückten am Dienstag (12.08.2025) in die Ludwigsburger Oststadt aus, nachdem gegen 18.20 Uhr eine Vielzahl an Notrufen eingegangen war. Die Anrufenden hatten davon berichtet, dass es im Kreuzungsbereich der Hindenburgstraße und der Breslauer Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen sei und eine Person mit einer Schusswaffe geschossen habe. Vor Ort stellten die Polizeibeamtinnen und -beamten mehrere Personen fest. Ein 20 Jahre alter Mann ließ sich widerstandslos festnehmen und räumte ein, zuvor mit einer Reizstoffpistole auf einen 37-Jährigen geschossen zu haben. Die Durchsuchung des 20-Jährigen führte zum Auffinden eines weiteren Pfeffersprays und eines Messers. Alle drei Gegenstände wurden zunächst beschlagnahmt. Der 20-Jährige wurde zur Durchführung der weiteren Maßnahmen zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht und im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es zwischen dem 20- und dem 37-Jährigen sowie dessen 60 Jahre alter Frau aus noch unbekannter Ursache zu einem Streit gekommen sei. In dessen Verlauf habe die Frau das Auto des 20-Jährigen beschädigt und der 37-Jährige habe sich dem 20-Jährigen in bedrohlicher Weise genähert. Hierauf habe dieser die Reizstoffpistole abgefeuert. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein weiterer 25 Jahre alter Mann und die 60 Jahre alte Frau erlitten ebenfalls Reizungen. Die Ermittlungen unter anderem gegen den 20-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

