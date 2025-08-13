Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht mit 1.800 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (12.08.2025) zwischen 10.55 Uhr und 12.00 Uhr einen auf einem Parkplatz am Postplatz in Böblingen geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.800 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an böblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

