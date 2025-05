POL-PDNR: E-Bike entwendet

Neitersen (ots) - Am heutigen Tag, 30.05.2025, zwischen 14:00 und 14:20 Uhr, wurde in Neitersen im Ahornweg ein geparkter Pkw am Heck beschädigt. Der Fahrer befand sich bei Arbeiten in einem der Anwesen als ein unbekanntes Kraftfahrzeug offenbar in den Ahornweg einfuhr. Hierbei prallte der Wagen gegen das Heck des abgestellten Pkw und flüchtete sodann in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Hinweise zur Sache. ...

