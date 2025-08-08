Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl von Kupferfallrohren -Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 07.08.2025, entwendeten Unbekannte von einem Haus an der Lange Straße Kupferfallrohre.

Zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstag, 14:00 Uhr, demontierten Täter an einem Haus, zwischen der Jöllenbecker Straße und der Josef-Köllner-Straße gelegen, Kupferrohre der Dachrinne. Die Unbekannten entkamen mit ihrer Beute unerkannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell