Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl von Kupferfallrohren -Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 07.08.2025, entwendeten Unbekannte von einem Haus an der Lange Straße Kupferfallrohre.

Zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstag, 14:00 Uhr, demontierten Täter an einem Haus, zwischen der Jöllenbecker Straße und der Josef-Köllner-Straße gelegen, Kupferrohre der Dachrinne. Die Unbekannten entkamen mit ihrer Beute unerkannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

