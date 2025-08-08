POL-BI: Update: LKW erfasst Fußgänger auf der BAB
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- A 30- Herford- Löhne- Nach dem tödlichen Unfall in den frühen Stunden des Donnerstags, 07.08.2024, auf der Autobahn 30, in Höhe der Anschlussstelle Löhne, steht die Identität des Verstorbenen fest.
Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 55-Jährigen aus Löhne. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.
