Polizei Bielefeld

POL-BI: Update: LKW erfasst Fußgänger auf der BAB

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 30- Herford- Löhne- Nach dem tödlichen Unfall in den frühen Stunden des Donnerstags, 07.08.2024, auf der Autobahn 30, in Höhe der Anschlussstelle Löhne, steht die Identität des Verstorbenen fest.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 55-Jährigen aus Löhne. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6091887

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell