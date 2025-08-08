PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Update: LKW erfasst Fußgänger auf der BAB

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 30- Herford- Löhne- Nach dem tödlichen Unfall in den frühen Stunden des Donnerstags, 07.08.2024, auf der Autobahn 30, in Höhe der Anschlussstelle Löhne, steht die Identität des Verstorbenen fest.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 55-Jährigen aus Löhne. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6091887

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

