Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geflüchtet

Artern (ots)

Eine Unfallflucht gab es am 12.06.2025 zwischen 10:15 Uhr und 11:30 Uhr in Artern. Die Geschädigte war mit ihrem Pkw Peugeot im Stadtgebiet unterwegs und parkte zwischenzeitlich auf dem Markt sowie beim EDEKA in der Kachstedter Straße. Zuhause bemerkte sie einen Schaden an der Stoßstange vorn links, Schadenshöhe ca. 2000 Euro. Am Fahrzeug der Geschädigten wurde weiße Fremdfarbe gefunden. Wer Angaben zum Unfallflüchtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell