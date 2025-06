LPI-NDH: Wildunfälle

Artern (ots) - Am 13.06.2025 wurde in der Zeit von 21 bis 22 Uhr im Arterner Borlachweg die Heckscheibe eines Pkw Kia eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Wer Angaben zur Tat bzw. zum Täter machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

