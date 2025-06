Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsdelikte im Stadtgebiet Nordhausen

Nordhausen (ots)

Über das Wochenende kam es zu mehreren Verkehrsverstößen im Raum Nordhausen, die durch Polizeibeamte festgestellt und verfolgt werden konnten. Am Freitag, den 13.06.2025 führte ein 32-Jähriger in der Bochumer Straße einen Pkw Kia mit angebrachten Kennzeichen, die eigentlich an seinen zuvor abgemeldeten Ford Fiesta gehörten. Anzeigen wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Urkundenfälschung wurden gefertigt. In der Weberstraße kam es am gleichen Tag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde beim Fahrradfahrer der Einfluss illegaler Rauschmitteln vermutet. Eine Blutentnhame wurde veranlasst und die entsprechende Strafanzeige gefertigt. Noch am gleichen Abend wurde ein Autofahrer in der Uthleber Straße kontrolliert. Auch bei ihm bestand der Verdacht des Konsums illegaler Drogen. Zur Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde ebenfalls eine Blutporbe entnommen. Am 14.06.2025 kontrollierten Beamte in der Bochumer Straße einen 20-Jährigen, der mit einem manipulierten E-Bike und vermutlich unter dem Einfluss mehrerer illegaler Drogenarten stand. In der Folge wurden dem jungen Mann zudem fremde Bankkarten und Ausweise abgenommen, die er nach Fund unterschlagen hatte. Zu allen Delikten wurden die entsprechenden Anzeigen geschrieben. Am 15.03.2025 wurde ein 29-jähriger Pkw-Fahrer in Urbach kontrolliert. Er besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Ihn sowie den Halter erwarten Anzeigen wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell