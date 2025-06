Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Havarie an einem Abwasserkanal bei Dingelstädt

Eichsfeld (ots)

Am Samstag, den 14.06.25 gegen 15:00 Uhr wurde das Austreten von Abwasser zwischen Dingelstädt und Silberhausen aus einem Abwasserkanal festgestellt. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einer Blockade innerhalb des Abwassersystems, sodass das Abwasser aus einem Notschacht an die Oberfläche trat und zum Teil auch in die Unstrut gelangte. Durch den Wehrführer der Stadt Dingelstädt wurde umgehend die Benachrichtigung aller erforderlichen Institutionen veranlasst. Leider führte der Einsatz von zwei Spülwagen bis in die späte Nacht noch nicht zum Erfolg. Am heutigen Sonntag wird daher ein Tiefbauunternehmen den betroffenen Bereich des Kanals freilegen und eine Instandsetzung versuchen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell