POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Vor Kontrolle geflüchtet

Am Donnerstag flüchtete der Fahrer eines Suzuki vor der Polizei in Ebersbach an der Fils.

Gegen 21 Uhr stellte die Polizei in der Büchenbronner Straße einen Suzuki fest. Die Beamten wollten den Fahrer einer routinemäßigen Kontrolle unterziehen. Als der die Polizei bemerkte, beschleunigte dieser sein Fahrzeug durch das Stadtgebiet in Richtung Sulpach. In der Leintelstraße überholte der Suzuki mehrere vorausfahrende Fahrzeuge. Die Polizei folgte dem Flüchtigen unter dem Einsatz von Sondersignalen bis in den Gentenriedweg. Dort stellte der Fahrer das Auto unverschlossen und mit laufendem Motor ab. Er flüchtete zu Fuß und überstieg einen Zaun zu einem Firmengelände. Anschließend rannte er am Fußweg des Filsufers in Richtung Uhingen weiter. Dort verlor sich seine Spur. Laut den polizeilichen Erkenntnissen wurde der Pkw mit dem Originalschlüssel gefahren. Ob ein Autodiebstahl vorliegt oder der 26-Jährige Fahrzeughalter selbst mit dem Auto unterwegs war, muss die Polizei noch ermitteln. Das Polizeirevier Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise von Zeugen. Sie bittet insbesondere Personen, die möglicherweise von dem Fahrer des grauen Suzuki Swift in Ebersbach gefährdet wurden, sich zu melden.

