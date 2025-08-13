Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Jugendliche im Freibad fotografiert

Ludwigsburg (ots)

Wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg seit Dienstag (12.08.2025) gegen einen 66 Jahre alten Mann. Der 66-Jährige hielt sich im Bereich eines Imbisses in einem Freibad und Badezentrum in der Hohenzollernstraße in Sindelfingen auf. Er soll mit einem Smartphone den Brustbereich eines 14-jähriges Mädchens, welches im Bikini auf einer Bank saß und sich bückte, fotografiert haben. Als mehrere Personen darauf aufmerksam wurden, ging der 66-Jährige in den Bereich des Freibades zurück. Mithilfe des alarmierten Sicherheitsdienstes konnte der Mann bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung festgehalten werden. Nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 66-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell