Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: 57 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer nach einem Unfall am Mittwochmorgen (13.08.2025) in der Erdmannhäuser Straße in Poppenweiler in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann befuhr die Erdmannhäuser Straße in Fahrtrichtung Kelterplatz und wurde währenddessen von einem 51 Jahre alten Kleintransporter-Fahrer überholt. Dieser soll hierbei recht zügig gefahren sein und nicht genügend Abstand zum Pedelec-Fahrer eingehalten haben. Vermutlich erzürnt rief der Zweiradfahrer dem Kleintransporter etwas hinterher, worauf dieser eine Vollbremsung eingeleitet habe und kurz vor einer Straßenverengung zum Stillstand kam. Der 57-Jährige, der einen Helm trug, musste nun ebenfalls stark abbremsen, stieß jedoch trotzdem gegen den rechten Außenspiegel des Mercedes Transporters und stürzte über den Lenker seines Pedelecs auf den Asphalt. Der entstandene Sachschaden blieb mit rund 100 Euro gering.

