POL-KR: Mit über 100 Sachen durch die Stadt: Raser warnt ziviles Polizeiauto vor Blitzeranlage

Krefeld (ots) - Am Bahnhof in Linn kam es am Samstagmorgen (28. Juni 2025) zu einer schweren räuberischen Erpressung. Ein 52-Jähriger war aus Süddeutschland mit dem Zug in der Absicht angereist, in Krefeld einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Am Bahnsteig forderte ihn der Täter unter Vorhalt einer ...

