POL-KR: Korrektur zur Pressemeldung 106: Flucht nach Schlägerei

Krefeld (ots) - In der Nacht auf Freitag (27. Juni 2025) haben in Krefeld zwei Autos gebrannt. Kurz nach Mitternacht entdeckten Zeugen einen in Flammen stehenden Pkw auf einem Parkplatz am Elfrather Friedhof. Gegen 4 Uhr meldeten andere Zeugen einen brennenden parkenden Transporter vor einer Tankstelle auf der Alten Gladbacher Straße. Durch die Flammen gerieten zwei ...

mehr