Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei brennende Autos in der Nacht: Hinweise auf Brandstiftung

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Freitag (27. Juni 2025) haben in Krefeld zwei Autos gebrannt. Kurz nach Mitternacht entdeckten Zeugen einen in Flammen stehenden Pkw auf einem Parkplatz am Elfrather Friedhof. Gegen 4 Uhr meldeten andere Zeugen einen brennenden parkenden Transporter vor einer Tankstelle auf der Alten Gladbacher Straße. Durch die Flammen gerieten zwei weitere Pkw ebenfalls in Mitleidenschaft. Auch die Fassade der Tankstelle wurde beschädigt.

Im Juni war die Polizei bereits zu vier weiteren brennenden Autos in Dießem/Lehmheide und Stadtmitte gerufen worden. In allen sechs Fällen gibt es Hinweise auf Brandstiftung. Teilweise waren auch benachbarte Autos oder Hausfassaden beschädigt worden, Menschen sind nicht zu Schaden gekommen. Derzeit ermitteln die Beamten, ob die einzelnen Brände in Zusammenhang stehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell