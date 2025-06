Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Autos und ein Kleidercontainer in Brand: Polizei ermittelt

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (18. Juni 2025) haben in Krefeld zwei Pkw und ein Altkleider-Container gebrannt. In allen drei Fällen ermittelt die Polizei.

Gegen 2:20 Uhr meldeten Zeugen der Feuerwehr ein brennendes Auto auf der Gartenstraße. Durch das Feuer wurde auch ein daneben abgestellter Pkw beschädigt, außerdem die Fassade eines Hauses. Um 3:45 Uhr brannte auf dem Nauenweg ein Container mit Altkleidern, zwei weitere wurden beschädigt. Gegen 4:45 Uhr stand auf der Steinstraße ebenfalls ein Auto in Flammen.

Ob es sich bei den beiden Autos um Brandstiftung handelt, wird derzeit geprüft. Zu dem Containerbrand ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar. Geprüft wird auch ein Zusammenhang zu einem Brand am 13. Juni, ebenfalls auf der Steinstraße: Um 4:20 Uhr morgens war dort ein geparkter Pkw in Flammen aufgegangen, ein daneben abgestelltes Auto und eine Hausfassade waren ebenfalls beschädigt worden.

Zeugen, die Beobachtungen zu einem der Brände gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Info für Medienvertreter: Wegen der laufenden Ermittlungen können wir derzeit keine weiteren Angaben zu den Vorfällen machen. (103)

