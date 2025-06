Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfallflucht - Dunkelgrüner Mercedes-Benz SUV gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (24. Juni 2025) meldete eine Krefelderin eine Verkehrsunfallflucht, die sich gegen 15:30 Uhr im Bereich Langen Dyk und Hökendyk ereignet haben soll. Die Geschädigte gab an, mit ihrem Pkw den Langen Dyk befahren zu haben und anschließend nach links in den Hökendyk eingebogen zu sein. Auf Höhe eines Reitstalls sei ihr dann ein Fahrzeug entgegengekommen. Aufgrund der mittigen Fahrweise des entgegenkommenden Autos sei es zu einer Kollision gekommen, bei der sich die Außenspiegel berührten. Die Geschädigte hielt unmittelbar nach dem Zusammenstoß an. Die andere Partei setzte ihre Fahrt jedoch scheinbar unbeirrt fort und bog in den Langen Dyk ein. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunkelgrünen Mercedes-Benz SUV handeln, möglicherweise eine M-Klasse älteren Baujahres. Die Polizei Krefeld bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (104)

