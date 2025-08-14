POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch (13.08.2025) zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Friedenstraße in Eltingen vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Audi. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem ...

