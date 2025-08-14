POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Einbruch in Wohnhaus
Ludwigsburg (ots)
Zwischen Freitag (01.08.2025) und Mittwoch (13.08.2025) stiegen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Zehnthofstraße in Gültstein ein. Die Einbrecher öffneten sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten den ersten Ermittlungen zufolge Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.
