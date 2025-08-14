Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Renitenter Mann leistet Widerstand und verletzt zwei Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten 30-jährigen Mann hatte es am Mittwoch (13.08.2025) gegen 14:30 Uhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg zu tun. Der Mann hielt sich im Rahmen eines behördlichen Termins in einem Einkaufszentrum in der Leonberger Straße auf. Mutmaßlich mit den Gesprächsinhalten nicht einverstanden, wurde der 30-Jährige im Verlauf immer aggressiver und schrie den Behördenvertreter und im weiteren Verlauf auch einen Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufszentrums an. Auch gegenüber der zwischenzeitlich alarmierten Streifenwagenbesatzung verhielt sich der 30-Jährige aggressiv und wollte einem ausgesprochenen Platzverweis nicht Folge leisten. Als die Polizeibeamten den Mann nach draußen führen wollten, leistete er erheblichen Widerstand und schlug einem Beamten unvermittelt ins Gesicht. Die beiden 26-jährigen Polizeibeamten konnten den 30-Jährigen, der dem zweiten Beamten in der Folge ebenfalls ins Gesicht schlug, schließlich bändigen. Auf der anschließenden Fahrt in eine Gewahrsamseinrichtung wehrte sich der 30-Jährige weiterhin vehement. Beide Polizeibeamte erlitten durch die Schläge Verletzungen und sind bis auf weiteres nicht dienstfähig. Zudem beschädigte der 30-Jährige noch die Brille eines der eingesetzten Beamten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg ermittelt nun gegen den 30-Jährigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

