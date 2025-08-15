Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Unfallflucht in der Wiesenthalstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Mittwoch (13.08.2025) 17:30 Uhr und Donnerstag (14.08.2025) 10:30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Wiesenthalstraße in Dagersheim geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell