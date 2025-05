POL-DA: Gernsheim: Straßenverkehr und Gaststätten im Fokus

Groß-Gerau (ots) - Der Opferstock der evangelischen Kirche in der Kirchstraße geriet in der Zeit zwischen Sonntag (04.05.) und Mittwoch (07.05.) in das Visier von Kriminellen. Um an das wenige gespendete Geld heranzukommen, entwendeten die Unbekannten das mit einer Bodenplatte versehene Behältnis komplett. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Die Polizei in Groß-Gerau ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer ...

mehr