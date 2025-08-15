POL-LB: Sindelfingen: Pkw in Parkhaus beschädigt
Ludwigsburg (ots)
Rund 750 Euro Sachschaden richtete eine unbekannte Person am Donnerstag (14.08.2025) zwischen 10:00 Uhr und 19:50 Uhr in einem zu einem Einkaufszentrum in der Tilsiter Straße in Sindelfingen gehörenden Parkhaus an. Der unbekannte trug mutmaßlich roten Nagellack auf die Beifahrertür eines in der Ebene 0, in der Nähe zu den dortigen Aufzügen geparkten Mercedes auf. Das Polizeirevier Sindelfingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell