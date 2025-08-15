POL-LB: Sindelfingen: Pkw in Parkhaus beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Aus noch unbekannter Ursache ereignete sich am Donnerstag (14.08.2025) kurz nach 10.00 Uhr in der Paulystraße in Benningen am Neckar ein Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 87 Jahre alte Lenker eines Mercedes kam aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Front eines am gegenüberliegenden Straßenrand ...

