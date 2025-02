Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Bäckerei

Weimar (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag betraten derzeit unbekannte Täter den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Innenstadt. Von dort aus gelangten sie zum Hintereingang einer ansässigen Bäckerei-Filiale. Mittels unbekannten Werkzeuges zerstörten sie den Schließzylinder der Tür und kamen so in den Verkaufsraum. Dort begaben sie sich zielgerichtet zum Kassenbereich und entwendeten eine Schale mit ca. 150 Euro Wechselgeld. Anschließend verließen der oder die Täter die Bäckerei in unbekannte Richtung. Derzeit gibt es keine Täterhinweise.

