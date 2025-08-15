POL-LB: Erdmannhausen: Transporter zerkratzt
Ludwigsburg (ots)
Einen Sachschaden von rund 4.000 Euro richtete eine unbekannte Person am Donnerstag (15.08.2025) in der Schillerstraße in Erdmannhausen an. Dort zerkratzte sie zwischen 11:00 Uhr und 18:30 Uhr mit einem spitzen Gegenstand einen am Fahrbahnrand geparkten Transporter des Herstellers MAN großflächig auf beiden Fahrzeugseiten. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.
