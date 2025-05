Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brand in einer Garage

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (15.05.2025) bemerkte ein Anwohner der Saarstraße beim Lüften, dass Rauch von außen in seine Wohnung drang und alarmierte die Polizei. Als diese gegen 02.25 Uhr in der Saarstraße eintraf, stellten die Einsatzkräfte fest, dass es zu einem Brand in einer Garage gekommen war. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass noch unbekannte Täter sich Zutritt in die Garage verschafften und dort einen Stapel vermutlich bestehend aus Broschüren und Zeitungen anzündeten. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Durch den Brand wurde die Innenwand der Garage angekokelt und ein darin stehender PKW durch Ruß zumindest verschmutzt. Derzeit wird der Sachschaden auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachte haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

