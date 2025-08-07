Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Leichtkraftrad gestohlen

Ruthweiler (Kreis Kusel) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben derzeit noch unbekannte Diebe ein Leichtkraftrad in der Hauptstraße gestohlen.

Der 55-jährige Geschädigte meldete den Diebstahl am Mittwochmorgen. Die Ermittler konnten die Tatzeit inzwischen auf zirka zwei Uhr nachts eingrenzen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Leichtkraftrad - umgangssprachlich auch 125er genannt - des Herstellers Betamotor mit KUS-Kennzeichen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nach den verantwortlichen Tätern. Wer Hinweise zum Verbleib des Zweirades oder zur Tat selbst geben kann, wird darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel in Verbindung zu setzen.|li

