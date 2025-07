Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Zu tief ins Glas geschaut

Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) (ots)

Eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer stellt ein alkoholisierter Autofahrer dar. Am Donnerstag, 24.07.2025 gegen 20:20 Uhr kutschierte ein 60jähriger Mann mit ei-nem silbernen Pkw der Marke Ford aus Richtung Autobahnabfahrt nach Glan-Münchweiler. Zeugen beschrieben, dass das Fahrzeug in deutlichen Schlangenlinien fuhr und schließlich gegen eine Bordsteinkante knallte. Offenbar platze dabei der rechte Vorderreifen. Ungeachtet dessen steuerte der Mann sein Vehikel nach Hause, wo Polizeikräfte eine starke Alkoholisierung des Mannes feststellten. Er ist nun seinen Führerschein los und sieht einem Strafverfahren entgegen. Am vorderen rechten Kotflügel befand sich zudem ein Streifschaden noch unbekann-ter Herkunft. Deshalb sucht die Polizei nach der bislang unbekannten Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder piku-sel@polizei.rlp.de. |pikus

