Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Autos zerkratzt

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Unschöne Begleiterscheinung beim Ohmbachseefest. Am Sonntag, 20.07.2025 kam es in den frühen Morgenstunden zwischen 01:50 Uhr und 03:20 Uhr zu Sachbeschädigungen an mindestens zwei Pkw. Beide Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand der Zufahrtsstraße zum Campingpark am Ohmbachsee ge-parkt. An einem silbernen Pkw der Marke BMW wurden die komplette Beifahrerseite, die Fahrerseite und die Motorhaube offenbar mutwillig beschädigt. Einem schwarzer Pkw BMW wurden an der kompletten Beifahrerseite und der Motorhaube Beschädigungen zugefügt. Die beiden Festbesucher zeigten sich angemessen bedient. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wende sich bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. die Polizeiinspektion Ku-sel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

