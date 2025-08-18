Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 10.000 Euro Sachschaden nach Parkrempler - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Hyundai am Samstag (16.08.2025) zwischen 03.00 Uhr und 09.00 Uhr auf einem Parkplatz im Buch Zentrum in Bietigheim-Bissingen. Der Hyundai wurde auf der gesamten Beifahrerseite beschädigt. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen telefonisch unter 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell