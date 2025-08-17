Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg, B27 Höhe Anschlussstelle LB-Nord: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 17.30 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der B27 zwischen Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen, an der Auffahrt Ludwigsburg-Nord zur A81. Eine 29-jährige Pkw-Lenkerin eines Volvo SUV befuhr die B27 aus Ludwigsburg kommend und wollte an der og. Örtlichkeit nach links auf die BAB A81 Richtung Heilbronn auffahren. Sie missachtete mutmaßlich das Rot der dortigen Lichtzeichenanlage und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem 64-jährigen Mercedesfahrer, der die B27 aus Richtung Bietigheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigsburg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 64-jährige Mercedesfahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 65.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

