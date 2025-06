Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 19. Juni 2025, gegen 15:00 Uhr, kam es in Lemwerder auf der Berner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrerinnen, bei welchem eine 59-Jährige schwere Verletzungen erlitt.

Eine 24-Jährige aus Elsfleth befuhr die Berner Straße in Fahrtrichtung Altenesch in einem Pkw Kia. Auf Höhe der Einmündung Stedinger Straße kam sie aufgrund von Ablenkung nach links von der Fahrbahn ab, geriet zwischenzeitlich in die Berme und kollidierte schließlich mit dem Pkw Skoda der 59-Jährigen aus Lemwerder.

Durch die Kollision wurde die 59-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Auch die 24-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro.

Die Polizei Brake sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen oder andere sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich telefonisch unter 04401/ 935-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell