Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl beim Sportverein in Einswarden +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 11. Juni 2025, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 18. Juni 2025, 17:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsamen Zutritt zum Sportverein Einswarden in der Straße Am Luisenhof in Nordenham und entwendeten diverse Trainingsutensilien.

Zum Diebesgut zählten auch viele markierte Fußbälle, welche mit der Aufschrift des Vereines gekennzeichnet sind.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf den Verbleib der markierten Fußbälle oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/ 2694-0 zu melden.

