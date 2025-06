POL-DEL: Landkreis Oldenburg: unerlaubte Entsorgung von Dachteerpappe und Oberlichtern in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Mittwoch, 18. Juni 2025, gegen 12:20 Uhr einen Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 212 in Brake. Der 40-jährige fuhr in einem Pkw BMW die Bundesstraße in Richtung Elsfleth, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und hinzukommend unter dem ...

mehr