POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin kontrolliert

Delmenhorst (ots) - Zu einem Sperrmüllbrand kam es am Donnerstag, 19. Juni 2025, gegen 14:30 Uhr auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebes an der Kirchhatter Straße in Dötlingen/ Neerstedt. Während eines Verarbeitungsprozesses kam es im Bereich eines Förderbandes und Schredders zum Brand von Müll. Insgesamt brannte eine Fläche von circa 6 Kubikmetern. Durch die ...

