Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gemeinsam für mehr Sicherheit in Idar-Oberstein - Bürgersprechstunde am 23. Juni

Idar-Oberstein (ots)

Die Stadt und die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bieten eine erste gemeinsame Bürgersprechstunde mit Herrn Bürgermeister Marx und der Leiterin der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Frau Polizeirätin Short, an. Diese findet am Montag, 23. Juni 2025, von 14:00 bis 16:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung statt.

Im Mittelpunkt steht der direkte Austausch mit den Verantwortlichen aus Stadtverwaltung und Polizei. Ziel ist es, in den direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu treten, Hinweise aus der Bevölkerung aufzunehmen, Fragen zu beantworten und über Sorgen und Anregungen zu sprechen.

Die Bürgersprechstunde ist Teil des neuen Konzepts "Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum" der Polizei Idar-Oberstein. Mit diesem Ansatz wollen wir gezielt auf Sicherheitsbedenken reagieren und präventive Maßnahmen stärken.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich im Vorfeld bis Dienstag, den 17. Juni 2025, über das Vorzimmer des Bürgermeisters Herrn Marx anzumelden. Bereits bei der Anmeldung wird um Benennung des Anliegens gebeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um individuelle Gespräche zu ermöglichen.

Kontakt zur Anmeldung:

Vorzimmer Bürgermeister Marx

Telefon: 06781/64-1023

E-Mail: Vorzimmer.BGM@idar-oberstein.de

Stadt und Polizei freuen sich auf den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und darauf, gemeinsam die Sicherheit und Lebensqualität in Idar-Oberstein weiter zu verbessern. #wirfüreuch

