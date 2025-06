Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiinspektion Trier - Das Einsatzwochenende um Pfingsten vom 06.06. bis zum 10.06.2025

Trier (ots)

Mit einer Lage von 48 Strafanzeigen und 56 Verkehrsunfällen bewegte sich das Aufkommen am vergangenen Pfingstwochenende für die PI Trier auf einem durchschnittlichen Niveau. Während sich 90.000 Fans bei Rock am Ring vergnügten, blieb die Lage in Trier ruhig.

Veranstaltungen wie beispielsweise das Jubiläum der Friedrich-Ebert-Stiftung im Karl-Marx-Haus, bei dem unter anderem die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Katarina Barley zu Gast war, das MS-Benefizkonzert auf der Freilichtbühne der Tufa oder das Jazzfest am Dom verliefen friedlich, wohingegen nachfolgende Ereignisse näher betrachte werden:

Körperverletzung durch Pfefferspray auf Jahrmarkt

Auf der Peter und Paul-Messe am Viehmarktplatz kam es am Samstag den 07.06.2025 gegen 18:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung, wobei ein im Nachgang identifizierter Beschuldigter den Geschädigten unvermittelt und ohne vorherige Auseinandersetzung mit Pfefferspray attackierte und ihm dieses gegen die linke Gesichtshälfte sprühte. Anschließend läuft der Beschuldigte in unbekannte Richtung davon. Nach Rücksprache mit unbeteiligten Zeugen kann der Beschuldigte durch die eingesetzte Streife identifiziert und kurze Zeit später auf dem Viehmarktplatz angetroffen werden.

Nach den polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen wurde ihm ein Platzverweis für den Viehmarktplatz erteilt. Der Geschädigte erlitt brennende Schmerzen in beiden Augen und wurde anschließend in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall mit verstorbener Person

Der alleinige Unfallbeteiligte befuhr mit seinem PKW die B49 von Langsur kommend in Fahrtrichtung Igel. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und vermutlicher Alkoholisierung verlor er an der Einmündung Wasserbilligerbrück die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem Brückengeländer auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Aufgrund der Wucht des Aufpralls gab das Geländer nach und der PKW stürzte mitsamt der 3 Insassen in die Sauer. Der Fahrer wurde hierbei lebensbedrohlich verletzt und verstarb am 08.06.2025 im Krankenhaus. Die beiden weiteren Insassen wurden leicht verletzt.

