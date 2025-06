Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sperrmüllbrand beim Entsorgungsbetrieb in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Zu einem Sperrmüllbrand kam es am Donnerstag, 19. Juni 2025, gegen 14:30 Uhr auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebes an der Kirchhatter Straße in Dötlingen/ Neerstedt.

Während eines Verarbeitungsprozesses kam es im Bereich eines Förderbandes und Schredders zum Brand von Müll. Insgesamt brannte eine Fläche von circa 6 Kubikmetern.

Durch die sofort alarmierten 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neerstedt und dem schnellen Eingreifen der Mitarbeitenden in der Firma konnte ein Ausbreiten des offenen Feuers verhindert werden.

Glücklicherweise ist bei dem Brand niemand verletzt worden.

Durch den Brand ist lediglich der Müll verbrannt, der ohnehin keinen wirtschaftlichen Wert mehr aufwies. Die Arbeitsmaschinen blieben unbeschädigt, sodass kein nennenswerter Schaden entstand.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen zur Eruierung der Brandursache aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell