Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall an der Wittekindstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 53-jähriger Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 3 April, gegen 5 Uhr, an der Kreuzung Wittekindstraße/Freiligrathstraße in ein Hammer Krankenhaus.

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamm fuhr mit seinem Seat Leon auf der Freiligrathstraße in südlicher Richtung.

Beim Abbiegen in die Wittekindstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der diese in östlicher Richtung befuhr. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Radfahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß am Knie und wurde mit einem Rettungswagen ein Hammer Krankenhaus gebracht. (ae)

