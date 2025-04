POL-HAM: Werkzeuge aus Container entwendet

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte drangen zwischen Mittwoch, 2. April, 20.15 Uhr und Donnerstag, 03. April, 07.40 Uhr in eine Tierarztpraxis an der Marker Dorfstraße ein und entwendeten Bargeld. Nachdem die Unbekannten die Balkontür zur Praxis aufgehebelt hatten, durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten Sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu ...

mehr