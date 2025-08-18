Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Renitenter Mann beleidigt Polizeibeamte und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten 57-jährigen Mann hatten es am Samstag (16.08.2025) gegen 11:50 Uhr Beamte und Beamtinnen des Polizeireviers Herrenberg zu tun. Nachdem Zeugen der Integrierten Leitstelle (ILS) gemeldet hatten, dass ein Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kalkofenstraße von einer Mauer in ein Gebüsch gefallen sei und sich seitdem nicht mehr rühre, stellten die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes fest, dass der 57-Jährige mutmaßlich erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Nach Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen konnte der 57-Jährige geweckt werden. Er verhielt sich zugleich aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und dem Rettungsdienst. Beim Versuch ihn nach einem Ausweis zu durchsuchen, leistete der Mann Widerstand. Weiterhin beleidigte er die Einsatzkräfte fortlaufend. Nachdem die Beamtinnen und Beamten dem Mann bändigen konnten, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt nun gegen den 57-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell