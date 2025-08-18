PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfallflucht mit 2.000 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Audi A 6 wurde am Samstag (16.08.2025) zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg auf dem Parkplatz eines Supermarktes durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der geparkte Wagen wurde vermutlich beim Vorbeifahren gestreift. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg telefonisch unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

